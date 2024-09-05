雲品首推周休三日 國內服務業創舉

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-05 09:47

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連鎖飯店宴會業者雲品 (2748-TW) 今 (5) 日宣布， 9 月 1 日起將成為國內第一個推行周休三日制度的觀光產業公司，也是服務業的創舉，預計於未來 6 個月內先在日月潭雲品溫泉酒店試行，並根據結果評估是否長期推行。

雲品說明，除了實施周休三日，也著手進行員工餐廳和員工休息室的改裝，並已購置土地作為第 2 棟員工宿舍。

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目前日月潭雲品酒店已針對新的工作制度進行內部培訓與人力排班調整，部分部門和職務做到周休三日的排班，尚無法排班周休三日的部門則獲得額外加班薪資的補貼。

雲品進一步說明，自全球新冠疫情爆發以來，工作型態和職場文化發生巨大的變革，新世代的員工對工作與生活平衡的需求日益強烈，為回應此趨勢，雲品決定率先推動周休三日，以提升員工的生活質量，並創造出更具彈性和人性化的工作環境。

雲品董事長盛治仁強調，員工是公司最好的資產，每晚走出大門後要確保他們隔天早上還會回來，相信周休三日制度不僅可提升員工的工作滿意度，還能提高整體工作效率和創造力。