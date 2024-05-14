雲品拿下台中新委託案 將打造溫泉Villa

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-14 10:57

雲品國際 (2748-TW) 今 (14) 日宣布，與味丹集團簽約，拿下第 15 處物業委託經營新案，將進駐台中市北屯區富貴天心特區，在 330 公頃的複合式園區中，規劃興建 20 棟奢華溫泉 Villa、高級餐飲空間，並承續經營鄰近特區的心之芳庭宴會廳建物和戶外宴會空間。

雲品總經理丁原偉指出，此次與味丹旗下裕大興實業、萬寶資產管理共同簽署合約，全案預計於 2026 年完工營運。

富貴天心特區位處台中頭嵙山原始生態林，毗連 59 公頃心之芳庭所屬的宴會園區和農藝群落，周邊擁有天然溫泉、生態步道，並鄰近台中國際高爾夫球場，共占地 330 公頃。

雲品持續透過君品 Collection 承攬委託經營案，從第一階段的宴會事業管理 (Banquet)，到第二階段的餐飲與宴會管理 (Food, Beverage & Banquet)，第三階段開始進行高端旅宿服務 (High-end Accommodation)，以尊重在地、精緻服務、利潤共享、永續循環等理念，呈現餐旅市場全新面貌。

裕大興實業副董事長、味丹萬寶資產管理公司董事長楊正表示，富貴天心特區是北屯區森林綠覆價值最高的開發特區， 下半年將推出自地自築私宅計畫，為金字塔頂端客層量身訂製高規的居所環境，未來將朝高端地產、高爾夫別墅、高端餐飲、戶外宴會會所發展。