雲品串聯東部旅遊廊道 活化花蓮老屋成日料新品牌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-14 10:15

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連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (14) 日宣布，為花蓮震後拚復甦，在花蓮美崙區一棟擁有 70 年歷史的日式木屋建築，成立全新日式丼飯餐飲品牌「米崙丼飯屋」，作為花蓮懷舊又創新的餐飲新空間。

雲品說明，店名延續美崙的舊地名，並設計 11 款丼飯料理，提供座位數 105 席，丼飯料理單價落於 220-520 元間，手捲與握壽司每份 150 元，另有單品料理與炸物供饕客選擇，期以獨特的日式建築風格和溫馨的氛圍，帶給旅人充滿當地人文以及和風的氛圍，並受理包場宴會活動，最低 60 人起，每位 1380 元 + 10%。

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雲品總經理丁原偉表示，丼飯屋品牌的成立，是雲品推動北宜花東深度旅遊串連計畫中的重要一環，更期望將東部旅遊廊道串聯起來，讓旅客在東部能有更深度的探索體驗。

雲品透過集團與關係企業，分別在台北、新北烏來、宜蘭礁溪、花蓮和平 DAKA、花蓮美崙、台東延平和台東市區，運用特色美食和風格溫泉旅宿進行觀光推廣；雲品期許花蓮不再只是只有太魯閣、台東也不是只有熱氣球，有更多在地社區與部落的遊程吸引國內外旅客。

米崙丼飯屋位於花蓮市的美崙區，建物為過去日治時代的「南日本漁業統制株式會社」，是七十年歷史的日式老建築，具有 L 型的懸山頂，是純正日式建築的英式雨淋板洋房。