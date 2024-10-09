漢來美食9月營收寫第四高、Q3衝次高 全年樂觀

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-09 14:43

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連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (9) 日公告 9 月合併營收 5.2 億元，月增 10.4%、年增 26.72%，衝上 3 月以來高點，也創下單月第四高紀錄，單季營收 14.31 億元，季增 8.74%，年增 19.24%，創次高紀錄，僅次於第一季，而前三季合併營收 44.26 億元，年增 22.63%，創同期高，並超越去年前 11 月的成績，法人樂觀看待，今年全年營運再創高無虞。

漢來美食表示，第三季受惠暑假旺季和節慶聚餐活動熱絡，再加上中秋檔期月餅禮盒較以往熱銷、富哥見面會等重磅活動挹注。

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漢來美食統計，旗下各中西品牌餐廳皆表現優異，9 月有 9 成的店點業績達標，尤其位於台北漢來大飯店的島語自助餐，更是超出預期。

時序將進入餐飲業最重要的尾牙與春節圍爐旺季，高雄漢來大飯店和巨蛋會館宴會廳今年接訂情況特別暢旺，均已滿訂。

隨著台北漢來飯店新宴會廳加入搶市，漢來美食統計，台北、高雄 11-12 月的尾牙訂席，已賣出 8800 桌，將可挹注 1.5 億元業績。

而後續的農曆年圍爐宴又是另一波備受餐飲業期待的業績高潮，漢來美食的年節圍爐將於 11 月 1 日開放訂席，北、高三個宴會廳共有約 330 桌，目前詢問電話已應接不暇，依往年慣例，估一開放預訂將熱賣一空。