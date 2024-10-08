外資重大轉向！印度股市面臨史詩級大拋售

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-08 09:00

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最新數據顯示，上周（9 月 30 日至 10 月 4 日），外國機構投資者拋售了約 45 億美元印度股票，這是印度股市有史以來最大單周規模拋售。

這是在僅有 4 個交易日的情況下上演，10 月 2 日為非交易日。交易所的數據顯示，10 月 3 日全球基金淨賣出 18.5 億美元印度股票，打破歷史紀錄。

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外資大規模拋售下，印度股市持續下挫，上周五（4 日）印度 Nifty 50 指數收跌 0.93%，報 25,014.60 點，上周累計跌幅達 4.45%，為 2022 年 6 月以來難看的表現。

印度 SENSEX 30 指數周一再度走低，收盤跌 0.78%，收報 81,050 點，相較於前期高點，累計跌幅達 5.73%。

分析師認為，地緣政治局勢不斷升級、原油價格大幅上漲、全球利率走勢、中國市場表現改善，是近期外資撤出印度股市的主要原因。

Moneycontrol 最新市場調查顯示，多種擔憂影響了投資者的信心，導致印度股市波動加劇。印度市場面臨的最大風險是高估值，其次是盈利令人失望和地緣政治風險。

另外，Moneycontrol 的調查也將「中國印度再平衡」列為關鍵風險之一。

Geojit Financial Services 分析師 VK Vijayakumar 表示，拋售主要是由中國股票的出色表現引發，預料這種看漲情緒會持續下去。

高盛印度交易員 Nikhilesh Kasi 說，過去兩周客戶問得最多的問題是：「我們是否看到資金從印度流向中國？」

對此，Kasi 明確回答：「是的」。Kasi 說道，根據他們看到的資金流動情況，有明顯證據表明資金從印度流向中國。

Kasi 認為，外國機構投資者正在拋售擁有最多且流動性最強的資產，以求在最短時間內提取最大流動性。這意味著，當中國市場出現大量外資買入的時候，印度市場將變得脆弱。