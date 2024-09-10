傳蘋果與美光、塔塔集團洽談 將採購120億美元印度生產晶片
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-10 19:10
據印度媒體報導，蘋果 (AAPL-US) 正在與美光科技 (MU-US)、塔塔集團和其他印度晶片製造商，討論為其本地生產的 iPhone 採購半導體。
根據報導，蘋果計畫到 2026 年，將其全球 26% 的 iPhone 生產轉移到印度，屆時對當地半導體的需求預計將達到 120 億美元。如果美光和塔塔集團的部門，到時候能夠生產出所需等級的產品，他們就可以從蘋果這家全球最大的公司獲得大量業務。
蘋果在印度製造的微晶片上的支出可能超過國防、航空和汽車領域任何其他一家公司。2024 財年，蘋果在印度生產了價值 140 億美元的 iPhone，占其全球 iPhone 產量的近 14%。
蘋果的全球半導體消費從 2011 年的 188 億美元，飆升至目前的約 720 億美元，成長了 3 倍多。該公司於 2021 年根據智慧型手機生產掛鉤激勵計畫，透過 3 家台灣供應商開始在印度生產 iPhone。
印度政府於 2022 年啟動了 100 億美元的激勵計畫，以刺激國內半導體生產。迄今為止，該計畫已批准五個價值約 180 億美元的晶片專案，為未來項目留下約 12 億美元。
- 不會選高股息ETF？免費講座教你實戰技巧
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 研調：iPhone 16全面採A18處理器 估蘋果年底首度擠下三星出貨稱王
- 蘋果秋季新品發表會大秀AI實力：iPhone 16、Apple Intelligence、新款手錶與耳機齊上陣
- iPhone16很無聊？蘋果無法挽救股價 除非重啟革命性改革
- 蘋果i16高階機型首在印生產！專家示警陸供應鏈：零組件雖靠中國 但良率僅低10%
上一篇
下一篇