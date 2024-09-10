傳蘋果與美光、塔塔集團洽談 將採購120億美元印度生產晶片

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-10 19:10

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根據報導，蘋果計畫到 2026 年，將其全球 26% 的 iPhone 生產轉移到印度，屆時對當地半導體的需求預計將達到 120 億美元。如果美光和塔塔集團的部門，到時候能夠生產出所需等級的產品，他們就可以從蘋果這家全球最大的公司獲得大量業務。

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蘋果在印度製造的微晶片上的支出可能超過國防、航空和汽車領域任何其他一家公司。2024 財年，蘋果在印度生產了價值 140 億美元的 iPhone，占其全球 iPhone 產量的近 14%。

蘋果的全球半導體消費從 2011 年的 188 億美元，飆升至目前的約 720 億美元，成長了 3 倍多。該公司於 2021 年根據智慧型手機生產掛鉤激勵計畫，透過 3 家台灣供應商開始在印度生產 iPhone。