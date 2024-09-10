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傳蘋果與美光、塔塔集團洽談 將採購120億美元印度生產晶片

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-10 19:10

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傳蘋果與美光、塔塔集團洽談 將採購120億美元印度生產晶片(圖:shutterstock)

據印度媒體報導，蘋果 (AAPL-US) 正在與美光科技 (MU-US)、塔塔集團和其他印度晶片製造商，討論為其本地生產的 iPhone 採購半導體。

根據報導，蘋果計畫到 2026 年，將其全球 26% 的 iPhone 生產轉移到印度，屆時對當地半導體的需求預計將達到 120 億美元。如果美光和塔塔集團的部門，到時候能夠生產出所需等級的產品，他們就可以從蘋果這家全球最大的公司獲得大量業務。


蘋果在印度製造的微晶片上的支出可能超過國防、航空和汽車領域任何其他一家公司。2024 財年，蘋果在印度生產了價值 140 億美元的 iPhone，占其全球 iPhone 產量的近 14%。

蘋果的全球半導體消費從 2011 年的 188 億美元，飆升至目前的約 720 億美元，成長了 3 倍多。該公司於 2021 年根據智慧型手機生產掛鉤激勵計畫，透過 3 家台灣供應商開始在印度生產 iPhone。

印度政府於 2022 年啟動了 100 億美元的激勵計畫，以刺激國內半導體生產。迄今為止，該計畫已批准五個價值約 180 億美元的晶片專案，為未來項目留下約 12 億美元。

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蘋果印度美光塔塔集團半導體

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