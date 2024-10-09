營收速報 - 太設(2506)9月營收1.57億元年增率高達57.07％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 12:15
今年1-9月累計營收為12.44億元，累計年增率66.74%。
最新價為10.9元，近5日股價下跌-0.9%，相關建材營造下跌-1.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-19 張
- 外資買賣超：-13 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|1.57億
|57%
|124%
|24/8
|7,003萬
|25%
|-39%
|24/7
|1.15億
|8%
|38%
|24/6
|8,344萬
|21%
|-26%
|24/5
|1.13億
|89%
|-21%
|24/4
|1.43億
|112%
|-39%
太設(2506-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為承攬代辦土木建築工程。土地開發興建房屋。H701010住宅及大樓開發租售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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