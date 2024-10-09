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鉅亨速報

營收速報 - 太設(2506)9月營收1.57億元年增率高達57.07％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 12:15


太設(2506-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣1.57億元，年增率57.07%，月增率124.32%。

今年1-9月累計營收為12.44億元，累計年增率66.74%。

最新價為10.9元，近5日股價下跌-0.9%，相關建材營造下跌-1.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-19 張
  • 外資買賣超：-13 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 1.57億 57% 124%
24/8 7,003萬 25% -39%
24/7 1.15億 8% 38%
24/6 8,344萬 21% -26%
24/5 1.13億 89% -21%
24/4 1.43億 112% -39%

太設(2506-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為承攬代辦土木建築工程。土地開發興建房屋。H701010住宅及大樓開發租售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報9月營收太設

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