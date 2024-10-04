台積電與Amkor擴大夥伴關係 簽署亞利桑那州先進封裝合作協議

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-04 10:01

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與艾克爾 (Amkor) 今 (4) 日宣佈，雙方已簽署合作備忘錄，以期在亞利桑那州提供先進封裝測試服務，進 一步擴大當地的半導體生態圈。

台積電與 Amkor 長期保持密切合作，提供半導體先進封裝與測試的領先技術及大量產能，以支援高效能運算及通信等關鍵市場。根據此項協議，台積電將採用 Amkor 計劃在亞利桑那州皮奧里亞市興建之新廠所提供的一站式 (Turnkey) 先進封裝與測試服務支援其客戶，特別是透過台積電在鳳凰城之先進晶圓製造廠生產晶片的客戶。

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台積電位於亞利桑那州的前段晶圓製造廠與 Amkor 近在咫尺的後段封測廠之間的緊密合作將縮短整體產品的生產週期，雙方也決定合作的封裝技術，例如台積電的整合型扇出 (InFO) 及 CoWoS，以滿足共同客戶的產能需求。

此項協議突顯雙方的共同承諾，致力於支援客戶在前段與後段製造對於地域彈性的要求， 同時讓在地半導體製造生態圈蓬勃發展。Amkor 與台積電共同的願景旨在為遍及全球製造網絡中的客戶提供無縫連結的技術服務。

Amkor 總裁兼執行長 Giel Rutten 表示，Amkor 很榮幸能與台積電合作，在美國透過有效率的一站式先進封裝測試商業模式，提供半導體製造和封裝技術的無縫整合服務。這次擴大的合作夥伴關係展現了雙方致力推動創新並推進半導體技術的決心，同時確保供應鏈韌性。