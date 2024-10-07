〈房產〉台灣實力獲肯定 除邀請餐飲投資經營外 杜拜地產商也來台找買主

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-07 19:29

‌



來自台灣的經營管理及投資實力獲中東國家肯定，除雲朗觀光集團的雲品 (2748-TW) 今 (7) 日宣布，旗下台北君品酒店的「頤宮」中餐廳，已受邀進駐阿聯酋首府阿布達比開設首家海外分店，將於 2026 年開幕；此外，海外地產代理業者也宣布推出在台灣首次引進杜拜房產。

俗稱阿聯酋的阿拉伯聯合大公國政局穩定，為中東地區僅次於沙烏地阿拉伯的第二大經濟體。Chinese Palace Group 看好大中華料理的全球餐飲市場前景及中東地區的經濟消費力，決定跨海禮聘「頤宮」中餐廳進駐該國首都阿布達比，開設首家海外分店。

‌



雲品此次赴中東營運，主要是來自 Chinese Palace Group 邀請，Chinese Palace Group 在 1980 年於杜拜開設首家中餐廳，並逐步多元化發展，迄今旗下已有 7 個品牌及近 50 家門市，其中「鼎泰豐」即 Chinese Palace Group 由集團於 2015 年引進阿聯酋，迄今在當地已有 6 家分店。

俗稱阿聯酋的阿拉伯聯合大公國政局穩定，為中東地區僅次於沙烏地阿拉伯的第二大經濟體。Chinese Palace Group 看好大中華料理的全球餐飲市場前景及中東地區的經濟消費力，決定特別跨海禮聘「頤宮」中餐廳進駐阿布達比，開設首家海外分店。

此外，海外地產代理業者 APEX 艾沛思也引進杜拜房產搶攻台灣市場銷售， 「APEX 艾沛思環球物業」成全台第一家引進杜拜指標豪宅的海外代銷業者，主推住世界級賽道杜拜賽車場旁「Sobha Solis」。 APEX 艾沛思環球物業指出，已在兩周內接獲超過 80 組客戶積的極洽詢。