〈房產〉北市9月房市交易由熱轉凍 大安區月減24%文山區年減38%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-08 12:56

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台北市地政局公布 2024 年 9 月建物買賣移轉棟數資料，全市買賣移轉棟數為 2,259 棟，年減 11.8%，月減 11.8%。今年 1-9 月總移轉數達 2 萬 3,228 棟，年增 18.2%，已是 2015 年以來同時期最高成交量。台北市不動產仲介公會理事長蘇金城今 (8) 日表示，央行實施七波信用管制，市場買氣大受影響，買賣方同時卻步觀望，成交量大減，今年第四季將進入中古屋市場最受考驗的寒冬。

台北市 2024 年 1-9 月累計移轉登記棟數 2 萬 3,228 棟，達 10 年來新高量，台北房市在新青安帶動及抗通膨需求引領下，首購及換屋達到最高峰，新青安政策對買氣的帶動明顯，再加上等不及都更及更換耐震屋的換屋需求，今年 1-9 月的買氣十分熱絡；這波信用管制驟然實施後，造成市場急凍，買氣至少減少了 7 成。

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蘇金城表示，信用管制措施中，影響最大的莫過於貸款成數減少一成，包括豪宅及第二屋分別僅剩三成及五成貸款，以台北市豪宅來說，減少一成貸款，自備款要多出上千萬，換屋則要多出 200 萬 - 500 萬不等，買方必須重新評估財務狀況，再加上對後續房價波動的疑慮，整體買氣顯得十分觀望。

統計顯示，2024 年 9 月登記移轉棟數中，市區精華區大安區及信義區，月增率分別為衰退 23.9% 及 10.3%，年增率也分別為衰退 7.8% 及 9.0%，中高價位區明顯受到影響。

同時，文山區、內湖區及士林區則是受創最大的行政區，文山區月衰退 30.2%，年減 37.5%，原本是今年 1-9 月買賣移轉登記棟數的冠軍區，一下子變成重災區；內湖區相較於去年同期，也是減少 32.6%；士林區的月增率下降 15.8%，年減 24.6%。

同時，台市少數尚未受到影響的區域為中正區、松山區及南港區，這三區相對交易量較低，單月交易量都在 200 戶以下，衝擊相對較小。台北市房仲公會指出，未來一季是觀察期，時間拉長後，變化可能會更明顯。