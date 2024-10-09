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國產前9月營收年增4% 台積電建先進封裝廠帶旺混凝土出貨

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-09 11:05

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國產董事長徐蘭英。(鉅亨網資料照)

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收，受惠 AI 晶片帶動先進封裝廠建設需求強勁，17.55 億元，年增 3.8%；第三季營收 53.68 億元，年增 4.5%；累計前 9 月營收 160.21 億元，年增 4.4%。

國產說明，9 月扣除去年售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢。其中，與混凝土相關的本業，9 月國內營收為 14.91 億元，年增 2.6%，累計前 9 月營收 138.04 億元，年增 7.05%。


國產表示，全球 AI 浪潮來襲，先進奈米的晶圓廠建廠不斷，在新竹、台中、高雄持續大規模建廠，其 CoWoS 先進封裝產能也供不應求，讓相關科技先進封裝廠佈局備受矚目。

目前台積電 (2330-TW) 在全台共有 5 座先進封測廠，分別位於新竹、台南、桃園龍潭、台中、以及苗栗竹南。以台中為例，台積電先進封裝測試五廠已接近完工，中科二期擴廠預計明年第一季交地，國產台中廠也是台積電中科廠的主力供應商。

國產表示，希望透過 AI 智能生產的創新技術，達到 AI 標準自動化，除了掌握減少原料耗損等成本優勢外，也可以駕馭現代 AI 科技，讓品質控管達到最優化的境界，同時大步邁向低碳永續。

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國產先進封裝台積電CoWoS

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