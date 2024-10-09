第一銀行「十十美利」美元定存 臨櫃享最高年息4.6 網路存1000美元即享4.35％
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-09 11:10
第一銀行自即日起至 10 月 31 日止推出「十十美利」限時美元新資金優利定存專案，讓民眾在美國降息循環下，時時享有美利好康；此專案提供民眾雙通路承作方式，臨櫃方案單筆達 3 萬美元可享 1 個月 4.6％、3 個月 4.58％優惠利率，網路方案單筆達 1000 美元可享 1 個月 4.35％、3 個月 4.3％優利，低資金門檻且無筆數及金額上限，亦不限身分別，個人及企業戶 (含 OBU) 皆可樂享優利。
第一銀行表示，以臨櫃方案 1 個月優惠利率 4.6％為例，相較牌告利率 3％高出 1.6 個百分點，若承作 30 萬美元定存，將可領取利息約 1150 美元，匯率換算後約為新臺幣 3.6 萬元，相當於獲得一支 iPhone 手機。
網銀方案於優惠期間還可搭配「i 美好 iBetter」iLEO 數位帳戶獨享匯率優惠，透過專案網頁辦理，以新臺幣結購承作美元定存，並存入 iLEO 數位帳戶，即可另享匯率最高 3.5 分減碼優惠。
此外，第一銀行也持續照顧既有客戶，使用網路或行動銀行參與「數位 e 指」常態性外幣優利定存專案，不限新舊資金，起存額僅需 3000 美元即可享有 3 個月期 4.2％、6 個月期 3.9％、1 年期 3.2％的數位加碼優利，輕鬆小額存，聰明掌握資產管理。
第一銀行期許成為客戶外匯首選銀行，以客戶導向提供適切的產品服務，持續建立「第 e 優匯」品牌形象。更多專案詳情及注意事項請至第一銀行官網最新消息或外匯優惠活動專區查詢。
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