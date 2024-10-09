第一銀行「十十美利」美元定存 臨櫃享最高年息4.6 網路存1000美元即享4.35％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-09 11:10

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第一銀行自即日起至 10 月 31 日止推出「十十美利」限時美元新資金優利定存專案，讓民眾在美國降息循環下，時時享有美利好康；此專案提供民眾雙通路承作方式，臨櫃方案單筆達 3 萬美元可享 1 個月 4.6％、3 個月 4.58％優惠利率，網路方案單筆達 1000 美元可享 1 個月 4.35％、3 個月 4.3％優利，低資金門檻且無筆數及金額上限，亦不限身分別，個人及企業戶 (含 OBU) 皆可樂享優利。

第一銀行表示，以臨櫃方案 1 個月優惠利率 4.6％為例，相較牌告利率 3％高出 1.6 個百分點，若承作 30 萬美元定存，將可領取利息約 1150 美元，匯率換算後約為新臺幣 3.6 萬元，相當於獲得一支 iPhone 手機。

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網銀方案於優惠期間還可搭配「i 美好 iBetter」iLEO 數位帳戶獨享匯率優惠，透過專案網頁辦理，以新臺幣結購承作美元定存，並存入 iLEO 數位帳戶，即可另享匯率最高 3.5 分減碼優惠。

此外，第一銀行也持續照顧既有客戶，使用網路或行動銀行參與「數位 e 指」常態性外幣優利定存專案，不限新舊資金，起存額僅需 3000 美元即可享有 3 個月期 4.2％、6 個月期 3.9％、1 年期 3.2％的數位加碼優利，輕鬆小額存，聰明掌握資產管理。