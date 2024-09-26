國產發表全系列低碳高端混凝土 未來3年出貨估達60萬立方米

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-26 21:10

‌



混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (26) 日舉辦「低碳建材循環經濟產品發表會」，發表 16 款通過 ISO 14067 碳足跡查證品牌高端混凝土產品，國產董事長徐蘭英表示，將持續推出低碳混凝土新品，預估未來 3 年，低碳混凝土出貨量累計可達 60 萬立方米。

徐蘭英表示，國產集團今年邁入成立第 70 年，一直深植創新的 DNA，從一甲子前成立台灣第一家現代化預拌混凝土廠，到近年來持續推動「大溯源管理」、「安心建材履歷」、及「科技服務行控」等創新業界策略，縝密控管混凝土品質，杜絕海砂與廢爐碴屋建安雙害，因此深獲市場信賴，市佔率達 18%。

‌



徐蘭英強調，全球淨零碳排已成為不可逆轉的趨勢潮流，國產身為國內的預拌混凝土龍頭，以客戶導向思維去推動所有的低碳計畫，並因應綠色通膨時代的強烈需求，推出了全系列的低碳混凝土陣容。

徐蘭英表示，國產是目前全台混凝土產品中、取得政府環境部碳標籤數量最多的廠商，同時也從強度 3000 到 6000 磅等 4 款主流常規的混凝土產品中，其碳足跡的數據也是業界同級產品最低。

國產執行長吳志仁補充，環境部開徵碳費即將上路，將對全台營建業的成本將帶來不小衝擊，尤其未來無論內政部的低碳建築標章 (低碳循環建材減碳認證)、環境部的碳標籤 / 減碳標籤、公共工程委員會的「新建工程排碳檢核」，ISO 14067 碳足跡查證標準都是低碳產品認證依據。