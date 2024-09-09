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國產8月營收19億元月增1成 本業創歷史單月前5高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-09 16:02

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國產董事長徐蘭英。(鉅亨網資料照)

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收 19.06 億元，月增 11.7%、年增 8.5%，國內本業營收更創史上單月前 5 高；累計前 8 月合併營收 142.65 億元，年增 4.42%。

國產表示，若扣除去年售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健向上的營運態勢，其中與混凝土相關的本業，8 月份國內銷售金額達到 16.54 億元，年增達 11.75%。


國產表示，全台科技擴廠建設持續不斷外，國內外重要大廠的新建工程，串起的科技廊道延伸遍佈全台，也帶旺各地營建需求，特別在科技建廠相關低碳營建需求下，也讓集團營運穩健前進。

因應台灣碳權交易上路在即，國產超前部署擬訂「八大碳競爭優勢策略」，除了全集團已經獲英國 BSI、挪威 DNV 的碳盤查國際認證，「碳礦化混凝土」也取得 CETES 新材料新工法認證，並成立可執行國家級檢驗能力 TAF 實驗室。

此外，國產針對廠區也進行「AI 創新策略」，在混凝土生產程序相關的預拌、運輸等設備，與台灣營建研究院合作，創新導入 AI 軟硬體解決方案，優化產品品質，展現與世界接軌的碳競爭力。

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國產混凝土營建

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