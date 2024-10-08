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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至0.98元，預估目標價為111.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 22:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.03元下修至0.98元，其中最高估值1.5元，最低估值0.83元，預估目標價為111.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.5(1.5)2.12.7
最低值0.83(0.83)1.341.91
平均值1.06(1.09)1.642.24
中位數0.98(1.03)1.62.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值10.06億12.34億15.11億
最低值7.12億8.82億10.65億
平均值9.54億11.54億13.83億
中位數9.95億11.85億14.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.26-0.52-0.42-0.101.95
營業收入5.12億1.63億3.04億5.93億7.83億

詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMMYT

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