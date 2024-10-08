鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至0.98元，預估目標價為111.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.03元下修至0.98元，其中最高估值1.5元，最低估值0.83元，預估目標價為111.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.5(1.5)
|2.1
|2.7
|最低值
|0.83(0.83)
|1.34
|1.91
|平均值
|1.06(1.09)
|1.64
|2.24
|中位數
|0.98(1.03)
|1.6
|2.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.06億
|12.34億
|15.11億
|最低值
|7.12億
|8.82億
|10.65億
|平均值
|9.54億
|11.54億
|13.83億
|中位數
|9.95億
|11.85億
|14.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.26
|-0.52
|-0.42
|-0.10
|1.95
|營業收入
|5.12億
|1.63億
|3.04億
|5.93億
|7.83億
詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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