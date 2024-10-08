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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bright Horizons Family Solutions, Inc.BFAM-US的目標價調升至138.5元，幅度約3.36%

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)提出目標價估值：中位數由134元上修至138.5元，調升幅度3.36%。其中最高估值160元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Bright Horizons Family Solutions, Inc.評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Bright Horizons Family Solutions, Inc.今(8日)收盤價為136.31元。近5日股價下跌3.36%，標普指數下跌1.15%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BFAM市場預估目標價

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Bright Horizons Family Solutions, Inc.136.310.08%

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