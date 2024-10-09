鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務(DFS-US)EPS預估上修至13.55元，預估目標價為153.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 04:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對發現金融服務(DFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.24元上修至13.55元，其中最高估值16.03元，最低估值10.85元，預估目標價為153.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.03(16.03)
|14.2
|16.23
|16.79
|最低值
|10.85(10.85)
|10
|13.66
|16.79
|平均值
|13.59(13.49)
|12.73
|14.99
|16.79
|中位數
|13.55(13.24)
|12.46
|14.99
|16.79
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|182.25億
|174.06億
|182.37億
|最低值
|170.64億
|161.93億
|166.14億
|平均值
|174.56億
|168.01億
|174.24億
|中位數
|173.06億
|168.35億
|175.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|9.08
|3.60
|17.83
|15.50
|11.26
|營業收入
|139.90億
|129.53億
|127.98億
|152.02億
|206.06億
詳細資訊請看美股內頁：
發現金融服務(DFS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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