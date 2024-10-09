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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務(DFS-US)EPS預估上修至13.55元，預估目標價為153.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 04:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對發現金融服務(DFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.24元上修至13.55元，其中最高估值16.03元，最低估值10.85元，預估目標價為153.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.03(16.03)14.216.2316.79
最低值10.85(10.85)1013.6616.79
平均值13.59(13.49)12.7314.9916.79
中位數13.55(13.24)12.4614.9916.79

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值182.25億174.06億182.37億
最低值170.64億161.93億166.14億
平均值174.56億168.01億174.24億
中位數173.06億168.35億175.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS9.083.6017.8315.5011.26
營業收入139.90億129.53億127.98億152.02億206.06億

詳細資訊請看美股內頁：
發現金融服務(DFS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDFS

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