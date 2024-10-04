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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估上修至1.03元，預估目標價為110.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 00:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.99元上修至1.03元，其中最高估值1.5元，最低估值0.83元，預估目標價為110.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.5(1.5)2.12.7
最低值0.83(0.83)1.341.91
平均值1.09(1.08)1.662.23
中位數1.03(0.99)1.692.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值10.06億12.34億15.11億
最低值9.38億11.36億13.33億
平均值9.84億11.88億14.28億
中位數9.96億11.93億14.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.26-0.52-0.42-0.101.95
營業收入5.12億1.63億3.04億5.93億7.83億

詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMMYT

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