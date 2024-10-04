鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估上修至1.03元，預估目標價為110.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 00:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.99元上修至1.03元，其中最高估值1.5元，最低估值0.83元，預估目標價為110.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.5(1.5)
|2.1
|2.7
|最低值
|0.83(0.83)
|1.34
|1.91
|平均值
|1.09(1.08)
|1.66
|2.23
|中位數
|1.03(0.99)
|1.69
|2.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.06億
|12.34億
|15.11億
|最低值
|9.38億
|11.36億
|13.33億
|平均值
|9.84億
|11.88億
|14.28億
|中位數
|9.96億
|11.93億
|14.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.26
|-0.52
|-0.42
|-0.10
|1.95
|營業收入
|5.12億
|1.63億
|3.04億
|5.93億
|7.83億
詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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