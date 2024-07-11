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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至1.04元，預估目標價為95.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:16

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元下修至1.04元，其中最高估值1.5元，最低估值0.87元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.5(1.5)2.023.1
最低值0.87(0.9)1.321.88
平均值1.09(1.15)1.72.38
中位數1.04(1.15)1.742.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值10.09億12.22億14.74億
最低值9.47億11.27億13.03億
平均值9.82億11.90億14.17億
中位數9.87億12.05億14.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS----------
營業收入5.12億1.63億3.04億5.93億7.83億

詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMMYT

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