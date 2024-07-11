鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至1.04元，預估目標價為95.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元下修至1.04元，其中最高估值1.5元，最低估值0.87元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.5(1.5)
|2.02
|3.1
|最低值
|0.87(0.9)
|1.32
|1.88
|平均值
|1.09(1.15)
|1.7
|2.38
|中位數
|1.04(1.15)
|1.74
|2.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.09億
|12.22億
|14.74億
|最低值
|9.47億
|11.27億
|13.03億
|平均值
|9.82億
|11.90億
|14.17億
|中位數
|9.87億
|12.05億
|14.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|5.12億
|1.63億
|3.04億
|5.93億
|7.83億
詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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