鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip LtdMMYT-US的目標價調升至100元，幅度約5.26%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 06:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)提出目標價估值：中位數由95元上修至100元，調升幅度5.26%。其中最高估值103元，最低估值74元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予MakeMyTrip Ltd評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。
MakeMyTrip Ltd今(24日)收盤價為96.91元。近5日股價上漲5.26%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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