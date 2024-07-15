下半年AI需求持績擴大 星展銀行上調台灣今年GDP從3.5%到4.2%
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-15 19:19
星展銀行 (台灣) 今 (15) 日舉辦 2024 年第三季投資暨經濟展望記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英分享第三季經濟前景看法，預測 2024 年台灣 GDP 將成長 4.2%，比 4 月初預測的 3.5% 上調 0.7 個百分點。AI 驅動的科技業復甦預計在下半年會持續擴大，全球資料中心對高效能晶片的需求增加，帶動台灣電子元件出口訂單持續增長。
馬鐵英指出幾點，台灣在今年上半年展現出強勁的出口驅動型復甦，與星展年初預測的全球科技周期反彈相符合；且通膨壓力持續存在，也與電價調漲的預期相符。星展目前預測 2024 年台灣 GDP 為 4.2%，比 4 月初預測的 3.5% 上調 0.7 個百分點。第三季和第四季的 GDP 年增率預測將放緩至 2-3.5%，但季增率預計會有所回升。同時，星展維持 2024 年 CPI 預測為 2.2%，預計下半年 CPI 將維持在 2% 左右。
其次，AI 驅動的科技業復甦預計在下半年持續擴大。馬鐵英指出，生成式 AI 正推動全球資料中心對高效能晶片的需求增加，並帶動個人電腦和智慧型手機的 AI 整合需求。台灣的電子元件出口訂單持續增長，庫存率改善，將帶來產能的重新擴張。此外，半導體設備和資本貨物的進口反彈，顯示產能利用率增加，資本支出也開始增長。
第三、資產價格和通膨壓力可能持續影響下半年。對於經濟復甦的樂觀預期已帶來股價和房地產價格的大幅上漲。值得注意的是，房屋租金開始上漲，推升了 CPI 中的房租項目年增率超過 2%。考慮住房負擔能力的下降，更多潛在買家可能傾向選擇租房，未來幾個月房租可能進一步上漲，增強資產價格對 CPI 的傳導效應。
第四、科技產業與傳統產業間的復甦可能仍分歧。中國消費和房地產市場的疲軟抑制其進口需求，並帶來了製造業產能過剩的進口替代效應。此外，中國中止 ECFA 下對台灣的關稅優惠，也削弱台灣部分產品在中國市場的價格競爭力。儘管台灣的出口市場日益多元，中國（含香港）仍是最大的出口目的地，約佔出口總額的 30%。
第五、資產所有者和薪資收入者間的復甦將出現失衡。股價和房價持續上漲，資產所有者因財富效應而受益，購買力增強。另一方面，雖然勞動市場供給緊張且薪資上漲，但通膨調整後的實際薪資成長有限，薪資收入者的購買力仍然受限。此外，與房貸相關的家庭債務負擔隨利率上升而增加，可能對資產部位較低的中低收入家庭造成壓力。
第六、風險方面，若美國大選的結果出現「川普 2.0」，可望帶來更多關稅，和地緣政治的不確定性。根據 2018-2019 年中美貿易戰經驗，在大陸營運以及向大陸出口中間產品的台商可能受到負面的關稅干擾。但若台商回台投資、資金回流，美國訂單從大陸轉移到台灣，台灣本土的出口和投資也受益。但是，若川普提議的全面開徵關稅成爲現實，對台灣的影響將以負面居多。
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