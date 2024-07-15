下半年AI需求持績擴大 星展銀行上調台灣今年GDP從3.5%到4.2%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-15 19:19

星展銀行 (台灣) 今 (15) 日舉辦 2024 年第三季投資暨經濟展望記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英分享第三季經濟前景看法，預測 2024 年台灣 GDP 將成長 4.2%，比 4 月初預測的 3.5% 上調 0.7 個百分點。AI 驅動的科技業復甦預計在下半年會持續擴大，全球資料中心對高效能晶片的需求增加，帶動台灣電子元件出口訂單持續增長。

馬鐵英指出幾點，台灣在今年上半年展現出強勁的出口驅動型復甦，與星展年初預測的全球科技周期反彈相符合；且通膨壓力持續存在，也與電價調漲的預期相符。星展目前預測 2024 年台灣 GDP 為 4.2%，比 4 月初預測的 3.5% 上調 0.7 個百分點。第三季和第四季的 GDP 年增率預測將放緩至 2-3.5%，但季增率預計會有所回升。同時，星展維持 2024 年 CPI 預測為 2.2%，預計下半年 CPI 將維持在 2% 左右。

其次，AI 驅動的科技業復甦預計在下半年持續擴大。馬鐵英指出，生成式 AI 正推動全球資料中心對高效能晶片的需求增加，並帶動個人電腦和智慧型手機的 AI 整合需求。台灣的電子元件出口訂單持續增長，庫存率改善，將帶來產能的重新擴張。此外，半導體設備和資本貨物的進口反彈，顯示產能利用率增加，資本支出也開始增長。

第三、資產價格和通膨壓力可能持續影響下半年。對於經濟復甦的樂觀預期已帶來股價和房地產價格的大幅上漲。值得注意的是，房屋租金開始上漲，推升了 CPI 中的房租項目年增率超過 2%。考慮住房負擔能力的下降，更多潛在買家可能傾向選擇租房，未來幾個月房租可能進一步上漲，增強資產價格對 CPI 的傳導效應。

第四、科技產業與傳統產業間的復甦可能仍分歧。中國消費和房地產市場的疲軟抑制其進口需求，並帶來了製造業產能過剩的進口替代效應。此外，中國中止 ECFA 下對台灣的關稅優惠，也削弱台灣部分產品在中國市場的價格競爭力。儘管台灣的出口市場日益多元，中國（含香港）仍是最大的出口目的地，約佔出口總額的 30%。

第五、資產所有者和薪資收入者間的復甦將出現失衡。股價和房價持續上漲，資產所有者因財富效應而受益，購買力增強。另一方面，雖然勞動市場供給緊張且薪資上漲，但通膨調整後的實際薪資成長有限，薪資收入者的購買力仍然受限。此外，與房貸相關的家庭債務負擔隨利率上升而增加，可能對資產部位較低的中低收入家庭造成壓力。