〈金融業徵才〉「薪」情好！土地銀行徵才259名起薪最高6.6萬 10/16截止報名

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-08 11:08

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全台人才慌，公股銀也紛紛積極「搶人」，土地銀行啟動下半年徵才，自今（113）年 10 月 4 日至 10 月 16 日委由台灣金融研訓院辦理報名招考，職缺包含稽核人員、高資產客戶關係專業人員、風險管理人員及 AI 應用人員等共 259 名，職等為 5～9 職等，起薪約 38,000 元至 66,000 元間。

依照國家發展委員會推估，我國 119 年產業人力需求將增至 1,303 萬人，因應未來人才需求，土地銀行今年共舉辦上、下半年徵才，尤其下半年招考「薪」情備受矚目。

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在土地銀行下半年徵才項目，稽核人員起薪約 66,000 元居冠，財務金融、電子金融、高資產客戶關係、會計專業、風險管理、AI 應用、資訊及資安專才起薪約 51,000 元居次，須具備業界經驗及專業證照。同時，土地銀行也釋出信用卡風管、建築工程、電機空調、證券營業員、客服等職缺，多以基礎經驗、相關科系畢業或證照為門檻條件。

隨著土地銀行羽球隊員王齊麟完成二連霸壯舉，土地銀行今年下半年更特別開出 2 名羽球隊正式隊員職缺，不僅能成為王齊麟的新隊友，還能享有球員職涯發展制度，未來退役前一年經業務輔導、訓練，即可接軌行員工作。

土地銀行身為百分百國營銀行，致力落實 ESG 的性別平等指標，截至去（112）年底，土地銀行正式員工總人數（含臺灣及海外地區員工）為 5,769 人，皆為全職員工，女男比為 55：45，而經副理以上職級共計 465 人，女男比為 48：52，性別比例均衡。更重要的是，土地銀行全數員工薪資皆依照財政部訂頒「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」辦理，不受任何性別或年齡因素影響，保持升遷管道公開透明。