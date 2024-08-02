星展全球議題調查：8成台企最關注地理多元化 反映對地緣政治擔憂

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-02 08:57

星展集團公布最新「全球議題調查」，結果顯示全球約 94% 企業認為財務及資金管理部門在制定企業戰略上效果發揮最顯著，新加坡和香港則是設立區域財務及資金管理中心的首選城市。但台灣企業認為地理多元化 (80%) 是首要，反映其對地緣政治緊張局勢的擔憂。

星展集團攜手《金融時報》Longitude 公布最新研究報告《關鍵影響：財務及資金管理部 門如何推動全球化趨勢》，訪問來自亞太區、歐洲及美國等 15 個市場共 570 名企業高階主管的意見。

結果指出，約 94% 的受訪者表示其財務及資金管理部門在制定企業戰略方面發揮了更顯著的作用，包括積極推動創新和新產品開發（80%）、實現多元化和供應鏈重 組策略（79%）、數位轉型（75%）以及永續相關活動（71%）。凸顯資金管理專業知識 在日益複雜的商業環境中的重要性。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有指出，在全球化趨勢下，亞洲已成為快速成長的核心區域，企業紛紛湧向亞洲的新興經濟體，尋求新的消費市場和生產製造的機會。台灣企業的高階主管們正專注於提升「客戶滿意度和保持客戶忠誠度」，同時透過招攬新人才和提升生產力來為企業的區域擴展做準備。

對於希望擴展業務並進一步提高市場滲透率的公司而言，約 76% 的受訪者認為未來兩年內亞洲地區的營收成長將是關鍵優先事項，新加坡和香港則是受訪者心目中設立區域財務及資金管理中心的首選城市。此外，76% 的受訪者強調融資來源多元化的必要性，並表示選擇適合的城市做為區域財務及資金管理中心同樣重要。

研究指出，超過三分之二（67%）的台灣高階主管表示，未來兩年的首要考量是業務多元化。其中，地理多元化（80%）被視為最重要的因素；相比全球其他區域的受訪者普遍重視產品和服務創新，台灣在關注點上的獨特性和差異，可能反映了對地緣政治緊張局勢的擔憂。

同時，75% 的受訪者也在尋求供應鏈上的多元化。 身為全球半導體製造中心的台灣，受惠於 AI 相關技術推動出口，2024 年第一季度出現自 2021 年以來最強勁的成長速度。然而，擔憂經濟發展和地緣政治問題增加了台灣在區域擴展和多元化方面的不確定性。同時，人才問題也是一大挑戰，特別是在蓬勃發展的科技行業中，人才的競爭依然激烈。

星展銀行（台灣）環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，在台灣，財務及資金管理部門幾乎全力訂更廣泛的企業策略，同時也透過推動創新和數位轉型，協助採購投入於制度和供應鏈的升。