港股為何漲幅跑贏全球市場？專家直指兩大原因

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-08 10:24

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自 9 月 24 日中國推出政策組合拳以來，港股漲幅顯著，多重指標均顯示港股投資人情緒十分火熱，專家最新認為港股正開始奮起直追，勢必追趕在歷史高點的全球其他股市。

恒生指數 (HSI) 今年截至周一 (7 日) 的漲幅接近 30%，跟恒生科技指數一樣仍領先 A 股各大指數，哪怕 A 股今 (8) 日恢復交易後指數連續 10% 漲停兩天，漲幅仍未能追上港股。

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港股長期被視為最難投資的市場，若 A 股是困難級，港股便是地獄級，因為同樣的公司放到港股往往估值至少打 8 折，破凈是大部分港股公司的常態，分紅、增速、凈現金，流動性等指標要求均相當苛刻。

畢竟，港股參與者主體是外資和內資，外資賺了錢最終會換美元，中國投資者最終也換成人民幣，且港股常常受到海外和中國的政策影響，利好不反應，利空全反應，這讓港股低估值成了慣例，去年更創下 10 年新低。



但過度壓制的彈簧，彈性肯定十足。事實上，早在中國推出政策組合拳前，港股已經開始甩開 A 股，在漲幅上開始向全球市場靠近。港股的牛市並非從政策催化開始，早在幾個月前，港股已呈現出代表中國資本市場的趨勢。

專家認為，港股之所以打破地獄級市場的印象，主要有兩大原因。首先，回購政策是核心。從今年上半年數據來看，A 股跟港股的公司增速卻出現一定的差距，港股這邊增速高了幾個百分點。港股今年上半年利潤增速約 4% 左右，A 股利潤增速則為負值。

A 股增速為負，而港股為正，其中差異來自於騰訊等互聯網公司的業績表現，騰訊美團大增，阿里巴巴大跌，相互消抵後仍貢獻數百億的正利潤增長。

在業績成長以外，大量公司增加分紅回購，目前回購金額超過 2000 億港元。加上分紅後今年港股總體股息率 (分紅加回購除以市值) 超過了 4%，領先全球。

而 A 股截止目前今年回購數額為 1300 億，小於港股，而 A 股總市值又是港股的兩倍，如此一來，對於股價穩定的作用自然遠大於 A 股，這也是在 A 股持續下跌的第三季裡，港股維持不跌的關鍵。

專家指出，今年港股表現也趨於美股化，即大型科技股貢獻主要的漲幅，類似美股七巨頭，但對於回購態度，還得進一步觀察，未來能不能常態化回購，才是港股美股化長牛的關鍵 沒有分紅回購支撐，牛市不過也是新一輪的震盪。

第二個原因則是因為收斂定理。按照過去經驗，成交額高點一般是見頂位置，目前港股漲到階段高點，但距離前波高點還有相當距離，成交額卻創下歷史新高。

因此，若港股 A 股要破歷史新高，將看到港股單日 7000 億，A 股 4 兆成交額，但過去一輪牛市，港股高點難比上一輪高出很多，A 股更是一輪比一輪牛市高點低很多，至今 07 年歷史高點遙不可及。

專家指出，造成上述情形的主要原因為市場擴容，導致錢分流了，同樣的成交量面對更多標的卻拉不上前高，而 A 股 H 股之所以離前波高點還遠，大量的新股增發和 IPO，還有上市公司不回購減少股本，反而增發，都是原因。