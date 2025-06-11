鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-11 11:00

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香港股市今 (11) 日受中美經貿磋商傳出好消息影響開高走高，恒生科技指數(HSTECH) 漲逾 1%，而隨著今年已過一半，港股市場在經歷上半年反彈後，下半年走勢也成為投資人關注焦點。

逾21%！港股上半年領漲全球下半年怎麼走？三大券商：有望震盪向上 這些族群將爆發

近日，中金公司、中信證券、國泰海通等多家券商機構發布港股下半年策略報告，多家機構認為港股將延續震盪向上趨勢，高股息資產、科技互聯網、新消費等方向可望受青睞。

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中金公司認為，後續需要更多催化劑，尤其是跨越式的模型迭代或突破性的應用落地。中短期來看，AI 趨勢主要透過拉動資本支出推動私人部門信用擴張，2025 年 AI 相關新增資本支出預計約 1500 億元。

回顧今年上半年港股市場行情，在 DeepSeek 引領中國資產重估敘事的大背景下，港股表現全球領先，但受美國總統川普「對等關稅」擾動，市場在反彈與回檔中來回表現。

截至目前，恒生指數與恒生科技指數今年來均累計上漲逾 21%，石藥集團、周大福、翰森製藥、小米、比亞迪股份、藥明生物、網易等多股今年來更上漲超過 50%。

今年上半年，DeepSeek 引發 AI 熱潮助長中國資產重估，推動港股市場一度領漲全球，隨後因部分中國科技龍頭股的資本開支計畫不如預期，科技重估敘事有所降溫。

值得一提的是，在中國利率持續下行，AI 敘事推動港股行情走強的背景下，南向資金增配港股。根據 Wind 數據，截至目前，今年南向資金透過港股通淨流入港股市場 6741.77 億港元，遠超去年同期。

中金公司認為，對中國投資人來說，流動性雖相對充裕但缺乏好的報酬資產，但港股不論是分紅還是結構性亮點，都可以給不同類型投資者提供不同需求，這也是今年南向資金持續流入港股市場的原因。

此外，港股估值水準長期處於相對低位，也是今年上半年港股市場走強的原因之一。根據中信證券研究，目前港股整體估價水準相對合理，成長類股的估值處於歷史相對較低水準。在中國經濟持續復甦，AI 對業績催化的預期下，加上更多優質企業赴港上市的背景下，下半年港股整體的估值水準仍有望進一步抬升。

對於下半年的港股市場行情，中信證券認為，儘管關稅政策仍可能對港股基本面造成影響，但近期關稅擾動緩和已帶來市場情緒的抬升，且中美貿易摩擦對港股基本面影響相對有限，企業獲利仍具韌性。考量到中美博弈仍具複雜性，且外圍市場不確定性尚存，今年第三季港股也許呈震盪向上的趨勢，第四季則料將隨著國內穩健成長政策的加碼帶來港股業績上修的契機，加上 AI 產業催化落地重塑科技股估值，以及全球流動性環境改善，港股有望迎來估值和獲利的雙重修復。

中金表示，當前中國整體仍需修復但有結構亮點的宏觀與市場環境，都更有利於港股，這是因為不論是提供穩定回報的分紅，還是作為結構性機會主線的新消費、AI 科技、甚至創新藥，港股都更有優勢。同時，中國過剩的流動性但缺乏好的資產的矛盾，推動南向資金不斷湧入，只要這一矛盾存在，中國資金仍有長期配置需求。

根據中金公司估算，今年內相對確定的南向增量資金為 2000 億至 3000 億港元，全年累計流入可能逾兆港元。

國泰海通則表示，今年來中國資產重估敘事發酵，港股震盪上行，不過估值仍不算高。展望未來，貿易環境可能對港股有擾動，但中國政策發力驅動基本面修復，港股有望向上攀漲。目前恒生指數和恒生科技指數已重回對等關稅衝擊前水位，日後看港股需關注中美貿易談判進程，以及國內政策加力後的基本面修復情況。