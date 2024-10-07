擔心退休金追不上高通膨？預約兆豐銀「樂退健診」送免費理財健診報告

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-07 19:28

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退休金要存多少才夠？兆豐銀行建議現在就開始規劃，該行自 108 年起連續 5 年舉辦「兆豐真貼心樂退健診」活動，已協助超過 1 萬人次進行免費退休理財健診，檢視財富缺口，提供最適當資產配置建議。即日起至 113 年 11 月 30 日，兆豐銀行邀請 35 至 65 歲客戶親洽兆豐理財顧問，臨櫃辦理「退休健診服務」，可免費獲得專屬退休健診報告書 1 份。

根據內政部 112 年最新統計，國人平均壽命已達 80.23 歲，較去年增加 0.39 歲，代表長壽時代的來臨。另一方面，政治大學與台灣人壽的「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查指出，台灣民眾開始規劃退休的年齡平均約落在 38 歲，顯示年輕世代對退休規劃的重視，兆豐銀行副總經理陳建中表示，無論是正值壯年的中壯族群，或是已進入退休生活的銀髮族，都能透過兆豐銀行提供的「退休健診服務」，定期檢視生活保障及傳承規劃，找到最適合的退休理財方案。

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陳建中指出，兆豐銀行的「退休健診服務」，是根據客戶實際資產負債、收支現況及退休後的財務目標與需求，藉由「資金、保障、保全、生活、投資」等五大面向分析，規劃出專屬客製化的退休健診報告書，並以直觀設計的圖表、簡單易懂的文字，搭配專業理財顧問詳細解說，協助客戶審視財務缺口，提供最適化資產配置，讓客戶採取有效的理財行動，及早準備退休現金流。