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臻鼎獲旺季效應帶動 第三季營收506億元創新高年增2成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-07 17:27

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臻鼎-KY董事長沈慶芳。(圖：臻鼎提供)

PCB 及 IC 載板廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (7) 日公布 2024 年 9 月營收爲 193.37 億元，月增 8.55%，年增 8.47%，創歷年同期次高；第三季營收達 506.09 億元，季增 56.15%，年增 20.73%，創下歷年同期新高；累計 1-9 月營收達新台幣 1,155.31 億元，年增 19.10%，也達歷年同期次高。

臻鼎 - KY 表示，9 月營收保持年增與月增趨勢，其中行動通訊與車載 / 伺服器 / 基地台分別創下歷年同期新高，IC 載板營收也續創單月歷史新高。整體而言，第三季營收刷新歷年同期新高紀錄。如公司先前預期，下半年是行動通訊客戶新品出貨高峰，在旺季效應下，整體營收與產能利用率預期都將攀升。


此外，臻鼎 - KY 也積極參與全球一線客戶各類 AI 終端裝置的新品開發，包含近期亮相的新款虛擬實境（VR）裝置、智慧眼鏡、及擴增實境（AR）眼鏡，臻鼎皆是相關 PCB 的主要供應商。臻鼎強調，隨著各類 AI 終端裝置設計更趨複雜，將帶動臻鼎 - KY 各式 PCB 產品規格升級與用量提升，強化公司在高階 PCB 的全球領導地位。

臻鼎 - KY 在 2024 年上半年營收 649.21 億元，毛利率 14.76%，年增 1.69 個百分點，稅後純益 14.63 億元，年增 2.54 倍，每股純益 1.55 元。

 

 

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臻鼎-KY載板PCB營收

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