台灣人退休儲備意識亞太最高！調查：4成已規劃退休後期望年收50萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-05 13:15

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台灣人平均壽命於全球排名中名列前茅，對於退休儲蓄也「超前部署」。富達國際《2024 年亞太區投資人調查》顯示，台灣受訪者超過 4 成已開始進行退休規劃，近 6 成計畫於退休後繼續投資，且超過 7 成表示退休後投資最在意每個月擁有固定的收入，比例皆為亞太區各地中最高，退休後預期每年收入平均為新台幣 50 萬元。

該調查顯示，台灣受訪者平均期望於 61 歲退休，退休後每年收入預期為新台幣 50 萬元，且期待退休儲蓄必須足夠支持 19 年的生活。值得一提的是，台灣受訪者有 43% 表示已開始進行規劃，儘管比例仍偏低，但已高於亞太區各地平均之 35%，且為受訪地區中最高，可見台灣民眾對於退休準備的意識相對較高。

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富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長李少傑表示，樂見台灣人對於退休準備相較其他亞太區民眾更為積極。儲蓄和投資都是退休規劃重要的一環，及早開始、每個月額外預留一部分資金進行儲蓄或投資，皆有助投資人擁有充足的時間，實現安穩的退休生活。

問到可能導致退休儲蓄不足的原因，亞太區整體受訪者 (49%) 最擔心投資損失，台灣投資人 50% 則最擔心沒有額外收入為退休進行儲蓄。若問到打算透過什麼方式來增加退休後的收入，亞太區受訪者整體有 41% 表示將於退休後繼續投資，台灣受訪者則有高達近六成 (59%) 表示將於退休後繼續投資，為亞太區各地中比例最高，顯見台灣人對於投資理財和退休儲備的態度都較亞太區其他地區積極。

至於退休後投資最在意的優先目標，台灣受訪者 73% 最在意是否每個月擁有固定收入，且對於收益的期待平均高達 8.1%，不僅高於亞太區整體的 55% 和 7.3%，也是亞太區最高。這也反映在台灣投資人對於前三大投資產品的考量，69% 考慮投資於股票或股票型產品、40% 為債券或債券型產品、40% 為定存。亞太區整體則相對保守，49% 考慮投資於股票及股票型產品、35% 為債券及債券型產品、 43% 為定存。