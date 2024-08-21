打造上流老人 安達人壽「富貴大贏家」6大優勢做好退休規劃
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-21 11:37
為協助客戶提早達成理想退休生活目標，安達人壽推出「富貴大贏家投資型保單專案」，透過保單的 6 大優勢來建立退休規劃藍圖，替財富傳承優先做好準備；包括壽險年金雙平台、 自動停利機制、投資管家主動通知、高額保戶享管理費優惠、超過 900 檔精選標的，以及重大燒燙傷保障。
想要優雅退休，周全的保障跟理財規劃缺一不可，安達人壽富貴大贏家投資型保險專案透過 6 大特色一次滿足客戶需求， 客戶可依自身需求及規劃，選擇終身給付的年金商品或者單次給付的壽險商品，其中的壽險商品採用第六回生命表，客戶在相同保費的情況下 能獲得更高的保障。投資部分設計有自動停利機制和投資管家主動通知，自動停利機制能協助掌握獲利，只要標的報酬率到達設定目標，系統將會自動停利，並全數轉換至貨幣帳戶，避免錯過落袋時機；投資管家則會即時更新最新現況，並以簡訊或 Email 方式通知。
保單可投資標的多達 900 檔，涵蓋類全委帳戶、共同基金、ETF 等；且若為投資額於達新台幣 300 萬以上或 10 萬美元以上之高保費客戶，還可享有每月保單管理費優惠。若選擇台幣變額壽險，還享有重大燒燙傷附加條款，讓保障更完善。
「富貴大贏家」專案包括變額萬能壽險，和變額年金險，且皆有外幣版本可供選擇。其中壽險商品享有身故保險金、完全失能保險金及祝壽保 險金；年金商品則享有年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價 值等保障內容。除此之外，亦可透過附約的方式補足自身保障缺口，像是意外險、燒燙傷險、醫療日額健康保險，或者意外傷害失能險… 等， 把保障需求一次滿足。
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