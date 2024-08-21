打造上流老人 安達人壽「富貴大贏家」6大優勢做好退休規劃

想要優雅退休，周全的保障跟理財規劃缺一不可，安達人壽富貴大贏家投資型保險專案透過 6 大特色一次滿足客戶需求， 客戶可依自身需求及規劃，選擇終身給付的年金商品或者單次給付的壽險商品，其中的壽險商品採用第六回生命表，客戶在相同保費的情況下 能獲得更高的保障。投資部分設計有自動停利機制和投資管家主動通知，自動停利機制能協助掌握獲利，只要標的報酬率到達設定目標，系統將會自動停利，並全數轉換至貨幣帳戶，避免錯過落袋時機；投資管家則會即時更新最新現況，並以簡訊或 Email 方式通知。