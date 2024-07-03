萬人大調查：預期退休金1403萬元才夠 較疫情前增近300萬元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-03 19:25

「好好退休準備平台」近日針對國人退休準備現況，進行疫後規模最大的萬人大調查，發現超過 6 成民眾將「退休準備」做為重要的理財目標，平均預期退休金為 1403 萬元，較 4 年前大增近 300 萬元，集保結算所董事長林丙輝表示，「好享退」與「好好退休」兩大專案累計已引導約 10 萬名國人自主儲備退休金，鼓勵民眾透過定期定額方式按部就班，早日達成理想的樂活退休目標。

此次與《今周刊》合作、委託民調機構波仕特執行問卷調查。結果顯示，接近 6 成的民眾認為，「為退休做準備」是重要的理財目標，而且平均預期退休金為 1403 萬元，相較於 2020 年調查的 1111 萬元，增加近 300 萬元。

調查顯示，民眾對於退休準備的意識提高，唯獨有信心達成退休金準備目標的回答比例只有 35.3%，相較於 2020 年調查的 40% 下滑 4.7 個百分點，預期退休年齡也延後，平均為 62.5 歲。

對於調查結果中，仍有高達 6 成的一般民眾尚未開始退休規劃或仍在研究中，林丙輝認為，這是基富通需要再多加努力的地方，要讓更多人受益於好好退休準備平台，一同規劃理想的退休生活，善盡普惠金融的責任。

永續金融與影響力投資學院院長王儷玲表示，「定期定額、長期投資」是最好的退休準備方法，許多民眾期待 65 歲前就可以退休，但卻很少人開始退休儲蓄，結果平均只有 11 到 15 年準備期，無法發揮複利效果。事實上，如果從 30 到 40 歲開始每月定期定額 5000 到 8000 元，平均年化報酬率 4 到 6% 的話，65 歲退休時可以累積至少 600 到 800 萬元退休金。

好好退休準備平台由集保結算所、證基會、投信投顧公會、壽險公會共同主辦，由基富通執行，共規劃投資、保險、教育、公益四大專區。投資專區中的退休專案基金，在納入今年度新增的 6 檔基金後，共有 58 檔，依風險等級區分為積極型 8 檔、穩健型 21 檔、保守型 12 檔、台灣股票型 10 檔與目標日期型 7 檔，且不乏高股息的人氣基金、熱銷旗艦基金、榮獲三大基金獎的榮耀基金。