不限65歲！立法院三讀通過 勞雇雙方得協商延後強制退休年齡

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-15 14:35

65 歲不用再強制退休！立法院今 (15) 日三讀通過《勞動基準法》第 54 條修正草案，明定勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，勞動部表示，本次之條文修正，代表社會各界對於高齡者勞動人力持續投入勞動市場的支持。

勞動部說明，《勞動基準法》第 54 條第 1 項第 1 款規定勞工非年滿 65 歲，雇主不得強制其退休，其立法意旨，係規範勞工持續受僱至年滿 65 歲前，雇主不得任意強制勞工退休。本次立法委員提案修正《勞動基準法》第 54 條規定，明定勞雇雙方可協商延後強制退休年齡，將勞資協商明文列為法律，一方面可以讓資方鼓勵高齡勞工續留職場，另一方面亦能讓有意願繼續留在職場的高齡勞工能有與資方協商的權益，對於勞雇雙方係為更進一步的退休保障之修正。

勞動部提醒，依《中高齡及高齡者就業促進法》第 12 條規定，「雇主對求職或受僱之中高齡者及高齡者，不得以年齡為由予以差別待遇。」所謂差別待遇，包括「薪資之給付或各項福利措施」等事項。因此，如勞雇雙方已依《勞動基準法》第 54 條規定，經協商同意延後勞工之退休年齡後，雇主除有正當事由外，不得對逾 65 歲繼續工作之勞工有降低薪資給付及其他勞動條件等不利對待，否則，地方勞動主管機關依法論處雇主新臺幣 30 萬元以上 150 萬元以下罰鍰，並公布其姓名或名稱、負責人姓名。