〈焦點股〉智邦AI產品動能Q2獲得改善 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-29 10:44

網通廠智邦 (2345-TW) 原先受到 CoWoS 產能不足影響，使得第一季 AI 相關產品短缺，不過隨著上游半導體製程產能逐漸舒緩，智邦第二季 AI 產品動能也獲得改善，激勵智邦今 (29) 日股價亮眼，漲逾半根停板。

智邦今天早盤以 497.5 元開低走高，隨後由黑翻紅，盤中最高來到 535 元，拉出一根長紅 K，力拼站回所有均線，成交量超過 4000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人已經呈現連 5 買，合計買超智邦 2790 張。

法人提到，由於智邦第一季 AI 產品短缺，加上 AI 加速卡相關產品設計略有變動，影響第一季營收表現。不過法人預期，AI 相關產品將遞延至第二季貢獻營收。

雖然 AI 產品略有遞延，法人仍持續看好智邦網路應用產品，包括美系大型資料中心客戶對 400GbE 交換器需求暢旺，以及今年下半年開始進入 800GbE 交換器升級週期，都有望帶動智邦營運。