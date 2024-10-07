研華Q3營收季增2%符合預期 接單動能持續轉強

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-07 19:06

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工業電腦大廠研華 (2395-TW)，今 (7) 日公布 9 月營收 49.51 億元，約持平上月、年減 2.9%；第三季營收 149.49 億元，季增 2.04%、年減 0.46%，符合法說預期，前 9 月營收 434.73 億元、年減 12%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，第三季整體接單與出貨符合預期，從接單出貨比 (BB 值) 觀察，公司整體及三大區域之 BB 值逐步回升，三大區動能均轉強。

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研華說明，9 月營收以區域別來看，以中國、台灣及韓國市場表現最佳，年對年分別增長 6%、44% 及 15%；北美較去年同期個位數衰退；日本及新興市場則受去年高基期影響呈現雙位數年減；歐洲則年對年表現持平。

單月事業群表現而言，以工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group，IIoT) 表現最突出，年對年增長 29%；但其餘事業群則年對年表現衰退。