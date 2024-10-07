從招聘到管理全面應用AI 新光保全榮獲「數位轉型鼎革獎」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-07 15:01

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「數位轉型勢在必行，唯有結合技術與人性化應用，才能發揮最大潛力，推動企業與員工共同成長。」新光保全董事長吳昕東指出，數位轉型不僅在於技術應用的提升，更在於強化組織應變韌性。通過發展學習型組織，公司能快速應對環境變化，此次獲獎正是對新光保全在數位學習和應變能力提升的肯定。

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新光保全的數位轉型專案以強化人力資本為核心，結合數位學習與數位化工具，幫助員工提升數位化及專業能力，適應快速變動的市場。公司升級個人學習雲平台及多元線上課程，為員工提供即時學習和自我提升的機會，助力學習型組織的形成。透過滾動式學習不僅提升員工的數位技能，也增強應變能力，為公司可持續發展奠定堅實基礎。

隨著市場環境快速變化，組織韌性尤為關鍵。新光保全人資團隊每日處理大量履歷。為應對此挑戰，公司自主開發 AI 智能履歷篩選系統，提升篩選效率，縮短招聘時間。這不僅優化招聘流程，也幫助公司快速找到合適人才，並強化企業人才庫，進一步提升應變能力。此外，公司全面升級企業資訊入口平台，整合差勤管理和公文簽核系統，優化行政流程。「HI! SKS」智能秘書功能讓員工迅速找到所需表單或文件，顯著提升工作效率，創造更高效的工作環境，支持組織運營的靈活性與韌性。

新光保全人資長劉佩玉表示，在董事長吳昕東的支持下，公司積極推動數位微學習（Digital Micro Learning），導入多元學習平台，為員工量身訂製進修課程，幫助員工學習新技能，適應市場變化，增強公司作為學習型組織的韌性。數位化勤務交班系統基於 OKR 體系，讓管制員參與目標設定，提升員工認同感與執行積極性，促進內部協作與溝通。