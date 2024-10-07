善用日幣投資的哈「日」潮來襲！富達建議：首選優質股債及避險級別市場
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-07 16:52
台灣觀光局統計，2023 年與 2024 上半年，國人最愛旅遊的國家第一名是日本，今年第 1 季國人赴日旅遊人次高達 147.9 萬，更是排行第 2 名中國大陸的 2 倍多，可見國人蜂擁「哈日」的風氣正熾，除因日元「甜甜價」引發出國換匯熱，也掀起一波投資人熱衷持有日幣、投資日元資產的風潮。
據境外基金資訊觀測站統計，國人於今年 8 月單月申購日幣境外基金總金額，已達新台幣 55.44 億元，是 2023 年 12 月單月規模的 3 倍以上；同時，以日幣投資非日本市場之境外基金總金額約新台幣 17.69 億元，更成長到去年 12 月的 6 倍以上，僅短短的８個月，無論是日本或非日本市場，以日幣投資的境外基金規模，都有驚人的成長。
富達投信表示，日本薪資成長及家戶實質可支配所得增加帶動消費支出，使日本擺脫通貨緊縮， 且 8 月核心通膨年增率為 2.8%，有利央行推動利率正常化。再加上諸多利多加持，包括 OECD 預估日本名目 GDP 於 2025 年將有機會突破 600 兆日幣、日本企業持續提升治理和營運效率、外國資金持續淨流入日本、美日利差有望縮窄等，無論從基本面、政策面、評價面、資金面評估，日幣中長期將緩步走升，有利於日幣投資。
富達投信建議投資人掌握兩秘訣，為手中日幣資產創造更多元的收益來源。首先，考量歐美已進入降息循環，全球景氣與企業獲利仍維持具韌性的成長，投資人可以透過日幣分別配置於全球優質債券與全球優質股息之投資商品；另一方面，若以日幣投資日本以外的市場，建議投資人選擇避險級別，有助降低匯率波動影響。
在宏觀經濟面，聯準會 9 月降息，已為美國與其他國家開啟新一輪降息循環，富達投信認為，高品質的「投資等級債」有望在利率降低時表現亮眼，不僅違約風險較低、擁有信評機構較高評分，加上殖利率來到 15 年來的高點，可趁下一波降息前鎖定收益。此外，即使經濟出現衰退，也能發揮分散投資組合風險的效益，因為投資人通常會調降股票等風險資產部位，以強化投組的抗跌性。
此外，也可考慮配置的則是優質的「全球股息股票」，這類股票通常較整體股市更具韌性，較不受景氣變化影響，且股息收益率成長性較高，長期穩定提供配息機會較多，這些優點都可以讓整體收益率再晉級。
儘管日本央行於今年稍早已微幅升息，但日幣資金閒置在銀行收益有限，越來越多人運用日幣進行投資，尋求較高收益機會。富達投信看好日幣投資中長線展望，已推出７檔日幣級別基金（如下表），為提供多元的股票、債券和區域選擇，同時採取避險策略降低匯率波動風險，有助投資人善加運用手中的日幣，把握難得「基」會，為資產創造最大收益。
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