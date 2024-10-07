善用日幣投資的哈「日」潮來襲！富達建議：首選優質股債及避險級別市場

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-07 16:52

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台灣觀光局統計，2023 年與 2024 上半年，國人最愛旅遊的國家第一名是日本，今年第 1 季國人赴日旅遊人次高達 147.9 萬，更是排行第 2 名中國大陸的 2 倍多，可見國人蜂擁「哈日」的風氣正熾，除因日元「甜甜價」引發出國換匯熱，也掀起一波投資人熱衷持有日幣、投資日元資產的風潮。

據境外基金資訊觀測站統計，國人於今年 8 月單月申購日幣境外基金總金額，已達新台幣 55.44 億元，是 2023 年 12 月單月規模的 3 倍以上；同時，以日幣投資非日本市場之境外基金總金額約新台幣 17.69 億元，更成長到去年 12 月的 6 倍以上，僅短短的８個月，無論是日本或非日本市場，以日幣投資的境外基金規模，都有驚人的成長。

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富達投信表示，日本薪資成長及家戶實質可支配所得增加帶動消費支出，使日本擺脫通貨緊縮， 且 8 月核心通膨年增率為 2.8%，有利央行推動利率正常化。再加上諸多利多加持，包括 OECD 預估日本名目 GDP 於 2025 年將有機會突破 600 兆日幣、日本企業持續提升治理和營運效率、外國資金持續淨流入日本、美日利差有望縮窄等，無論從基本面、政策面、評價面、資金面評估，日幣中長期將緩步走升，有利於日幣投資。

在宏觀經濟面，聯準會 9 月降息，已為美國與其他國家開啟新一輪降息循環，富達投信認為，高品質的「投資等級債」有望在利率降低時表現亮眼，不僅違約風險較低、擁有信評機構較高評分，加上殖利率來到 15 年來的高點，可趁下一波降息前鎖定收益。此外，即使經濟出現衰退，也能發揮分散投資組合風險的效益，因為投資人通常會調降股票等風險資產部位，以強化投組的抗跌性。