〈台股開盤〉台積電一笑值千金帶動高價股回溫 開盤大漲逾300點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-07 09:47

‌



台北股市今 (7) 日由電子股精神領袖台積電 (2330-TW) 強漲重登 1000 元之上，帶動高價股凌厲漲勢，早盤開盤後大漲超過 300 點，集中市場加權股價指數早盤最高達 22670.91 點，漲幅超過 1.67%，市場專家指出，台股的強勁走勢下，資金可望向原物料、中概股及電子集中，挑戰 23079.21 點的本波反彈以來高點。

資深證券分析黃簡伯儀指出，在中國大陸降準救經濟之後，明天開盤的陸股可望走高，同時，美的經濟數據鐵表現強勁，預估中國內需概念、原物料族群可望成另一重要多頭族群，同時，目前電子股的旺季，也將在市場扮演多頭角色。

‌



但是台灣金融市場今天早盤的股匯市走勢不同調，新台幣對美元匯價 9:07 報 32.200 元，貶值 2.37 角。

台股集中市場大盤 10 月 17 日以 22479.24 點開出，最低 22479.24 點，最高 22656.46 點，台積電盤中大漲 23 元，重登 1000 元大關，最高達 1005 元 。電子股上漲 2.34%，占大盤成交比重 61.7%，營建上漲 0.19%，占大盤成交比重 1.15%。

就上周六早晨收盤的美股數據來看，標準普爾 500 指數週五收漲 0.9%，那斯達克指數揚升 1.2%。費城半導體指數走高 1.59%。

美股主要收盤指數表現：美股道瓊指數上漲 341.16 點，或 0.81%，收 42,352.75 點。那斯達克指數上漲 219.37 點，或 1.22%，收 18,137.85 點。S&P 500 指數上漲 51.13 點，或 0.9%，收 5,751.07 點。費城半導體指數上漲 81.62 點，或 1.59%，收 5,206.84 點。NYSE FANG + 指數上漲 207.63 點，或 1.83%，收 11,551.90 點。