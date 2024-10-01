台股站回季線 外資反手提款93億元 倒貨00929達3.1萬張。

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-01 17:44

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台股 10 月首日迎來新開局，台積電吹起反攻號角，加上權值股紛紛回神，帶動大盤今 (1) 日漲逾百點，終場漲 165.85 點，以 22390.39 點作收，也同步收復季線，不過成交量僅 2793.72 億元。雖然台股漲逾百點，三大法人卻反手賣超 134.91 億元，其中外資再提款 93.08 億元，倒貨 00929 達 3.1 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資、自營商持續倒貨，外資提款 93.08 億元，自營商則賣超 56.3 億元，投信獨站買方，買超 14.47 億元，三大法人合計賣超 134.91 億元。

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外資今天最偏愛新光金，買超新光金達 4.8 萬張，也同步加碼仁寶 9693 張，華航 7850 張，中鋼 7698 張，陽明 7483 張，上海商銀 4904 張，長榮 4798 張，慧洋 - KY 3757 張，宏碁 3191 張，宏達電 3078 張。

外資今天減碼多檔 ETF，賣超 00929 復華台灣科技優息 3.1 萬張，0056 元大高股息 1.6 萬張，00665L 富邦恒生國企正 2 1.5 萬張，00753L 中信中國 50 正 2 1.3 萬張，00650L 復華香港正 2 9344 張。

個股方面，外資則賣超台新金 1.9 萬張，彰銀 9232 張，力積電 7859 張，聯電 7813 張，開發金 7568 張，群創 6251 張，萬海 5822 張，臺企銀 5433 張，永豐金 5074 張，第一金 4995 張。

投信今天最青睞玉山金，買超玉山金 9565 張，長榮航 8844 張，遠東新 6485 張，聯電 6266 張，遠傳 6004 張，台灣大 5348 張，中信金 4301 張，致伸 3485 張，國票金 3450 張，統一 3406 張。