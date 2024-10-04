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台股

〈台股開盤〉颱風假後續攻5日線 台積電小漲撐盤 塑化股當紅不讓

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-04 09:41

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美股多半收黑、地緣政治衝突再起，風雨過後台股漲勢有限。(圖：shutterstock)

美股四大指數昨 (3) 日多數收黑，加上中東地緣政治衝突等不確定因素影響，台股休市兩日後，今天早盤於平盤附近震盪，漲勢有限，最高漲至 22489.61 點，無力站回 5 日線，也一度翻黑至 22369.03 點，預估成交量 4400 億元。 

權值股今天漲跌互現，台積電 ADR 3 天累計漲幅 3.3%，帶動台積電 (2330-TW) 早盤漲幅逾 1%，最高來到 986 元；聯發科 (2454-TW) 漲逾 1%，鴻海 (2317-TW) 漲逾 2%，廣達 (2382-TW) 漲逾 1%，日月光 (3711-TW) 於平盤附近遊走，台達電 (2308-TW) 跌逾 2%。 


今天資金流向傳產族群，塑膠類股紅通通，台化 (1326-TW) 漲逾 4%，台塑 (1301-TW)、再生 - KY(1337-TW) 漲逾 3%，南亞 (1303-TW)、地球 (1324-TW)、國喬 (1312-TW)、華夏 (1305-TW) 及台達化 (1309-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。 

美東碼頭勞資達協議，結束三天來的罷工，航運族群今天表現則相對弱勢，貨櫃三雄皆重挫逾半根停板，萬海 (2615-TW) 跌幅沈重，進逼跌停板，跌幅逾 9%，長榮 (2603-TW) 跌逾 8%，陽明 (2609-TW) 也跌逾 7%。其他如中櫃 (2613-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 也跌逾半根停板，中航 (2612-TW)、裕民 (2606-TW)、四維航 (5608-TW)、新興 (2605-TW) 皆跌逾 3 至 4%。 

美股四大指出多半走跌，美股道瓊指數下跌 184.93 點或 0.44%，收 42011.59 點；那斯達克指數下跌 6.65 點或 0.04%，收 17918.48 點；S&P 500 指數下跌 9.6 點或 0.17%，收 5699.94 點；費城半導體指數上漲 26.01 點或 0.51%，收 5125.21 點。 

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台股開盤中東地緣政治塑膠台積電航運

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S&P 5005699.94-0.17%
費城半導體5125.2120.51%
NASDAQ17918.476-0.04%
道瓊指數42011.59-0.44%
聯發科12301.65%
鴻海192.52.94%
廣達264.5-1.31%
日月光投控150.5-0.66%
台達電368.5-4.16%
台化44.151.85%
台塑53.81.51%
再生-KY7.954.19%
南亞46.91.74%
地球13.450.37%
國喬13.61.12%
華夏17.750.85%
台達化21.80.46%
萬海89.3-9.98%
長榮187-8.56%
陽明64.3-8.79%
中櫃35.05-9.08%
慧洋-KY72.6-8.10%
中航46.75-4.00%
裕民55.3-2.30%
四維航18.3-4.44%
台積電9800.82%
新興28.6-3.38%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.46
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台積電法興(購) 槓桿5.43

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