〈台股開盤〉颱風假後續攻5日線 台積電小漲撐盤 塑化股當紅不讓
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-04 09:41
美股四大指數昨 (3) 日多數收黑，加上中東地緣政治衝突等不確定因素影響，台股休市兩日後，今天早盤於平盤附近震盪，漲勢有限，最高漲至 22489.61 點，無力站回 5 日線，也一度翻黑至 22369.03 點，預估成交量 4400 億元。
權值股今天漲跌互現，台積電 ADR 3 天累計漲幅 3.3%，帶動台積電 (2330-TW) 早盤漲幅逾 1%，最高來到 986 元；聯發科 (2454-TW) 漲逾 1%，鴻海 (2317-TW) 漲逾 2%，廣達 (2382-TW) 漲逾 1%，日月光 (3711-TW) 於平盤附近遊走，台達電 (2308-TW) 跌逾 2%。
今天資金流向傳產族群，塑膠類股紅通通，台化 (1326-TW) 漲逾 4%，台塑 (1301-TW)、再生 - KY(1337-TW) 漲逾 3%，南亞 (1303-TW)、地球 (1324-TW)、國喬 (1312-TW)、華夏 (1305-TW) 及台達化 (1309-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。
美東碼頭勞資達協議，結束三天來的罷工，航運族群今天表現則相對弱勢，貨櫃三雄皆重挫逾半根停板，萬海 (2615-TW) 跌幅沈重，進逼跌停板，跌幅逾 9%，長榮 (2603-TW) 跌逾 8%，陽明 (2609-TW) 也跌逾 7%。其他如中櫃 (2613-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 也跌逾半根停板，中航 (2612-TW)、裕民 (2606-TW)、四維航 (5608-TW)、新興 (2605-TW) 皆跌逾 3 至 4%。
美股四大指出多半走跌，美股道瓊指數下跌 184.93 點或 0.44%，收 42011.59 點；那斯達克指數下跌 6.65 點或 0.04%，收 17918.48 點；S&P 500 指數下跌 9.6 點或 0.17%，收 5699.94 點；費城半導體指數上漲 26.01 點或 0.51%，收 5125.21 點。
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