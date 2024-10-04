〈台股開盤〉颱風假後續攻5日線 台積電小漲撐盤 塑化股當紅不讓

美股四大指數昨 (3) 日多數收黑，加上中東地緣政治衝突等不確定因素影響，台股休市兩日後，今天早盤於平盤附近震盪，漲勢有限，最高漲至 22489.61 點，無力站回 5 日線，也一度翻黑至 22369.03 點，預估成交量 4400 億元。

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美股四大指出多半走跌，美股道瓊指數下跌 184.93 點或 0.44%，收 42011.59 點；那斯達克指數下跌 6.65 點或 0.04%，收 17918.48 點；S&P 500 指數下跌 9.6 點或 0.17%，收 5699.94 點；費城半導體指數上漲 26.01 點或 0.51%，收 5125.21 點。