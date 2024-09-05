藥華藥8月營收達9億寫新猷 前8月超越去年全年表現

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-05 19:04

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藥華藥 (6446-TW) 今 (5) 日公告 8 月營收達 9 億元，年月雙增，其中年增近 1 倍，單月營收再度寫下新高，也是連續 4 個月創歷史新高，且累計今年 1 至 8 月營收達 57.4 億元，超過去年全年營收，同時也看好下一季營運表現。

藥華藥 8 月營收 9 億元，月增 2.47%，年增 96.52%，再度寫下單月歷史新高；累計今年 1 至 8 月營收 57.4 億元，年增 87.8%。

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藥華藥指出，8 月主要營收來源為罕見血癌新藥 Ropeg 的美國銷售。且自 6 月開始，日本健保政策允許患者自行在家注射 Ropeg，大幅提升患者使用意願，推升日本市場營收表現，目前日本團隊計畫推出藥品宅配服務，有助進一步拓展日本市場。

中國市場方面，Ropeg 自 6 月 28 日獲中國藥監局核准用於真性紅血球增多症 (PV) 後，中國團隊已在 8 月中成功通過醫保首輪審核。

中國子公司團隊樂觀預期，最快可在今年年底前取得醫保藥價，在醫保藥價正式確立前，先聚焦各大醫院進行 Ropeg 的自費銷售，並積極洽談適合的銷售合作夥伴，擴展市場覆蓋。