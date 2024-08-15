藥華藥血癌新藥Ropeg全球銷售持續成長 力拚納中韓健保

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-15 19:19

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藥華藥 (6446-TW) 今 (15) 日召開法說會指出，旗下治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥 Ropeg，在全球銷售持續成長，力拚納入中國與韓國健保，中國最快在今年底有望取得醫保藥價，韓國最快則於明年底前取得健保藥價。

藥華藥說明，Ropeg 在 6 月 28 日獲得中國藥監局核准用於 PV，等同於順利在今年進入中國國家基本醫療保險門票，而中國團隊在今年 7 月中申請 Ropeg 進入醫保，最快可以在今年底取得醫保藥價。

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藥華藥韓國團隊則在今年再度申請 Ropeg 納入當地健保，預計明年年底前取得健保藥價。

其他市場方面，美國市場營收加速成長，開立 Ropeg 處方的新醫師持續增加。日本市場部分，銷售同樣成長，而日本患者停止用藥的比例非常低，與日本團隊持續進行病患支持的服務、尋找 PV 潛在患者，並積極推動患者進行 JAK2 突變基因的檢測有關。

至於東南亞市場，藥華藥表示，Ropeg 也在今年 5 月底取得新加坡 PV 藥證，並依計畫進行 Ropeg 在新加坡上市的銷售業務及行銷活動，已申請將 Ropeg 列入當地癌藥目錄，預計最快今年 9 月正式於新加坡上市。

此外，藥華藥台中廠第二條產線已擴建完成，近期啟動製程確效，產能倍增可供應 2 萬多病患。為擴充產能，竹北廠工程持續順利進行中，預計 2026 投產，產能可供應超過 10 萬名病患。

藥華藥第二季營收 23 億元，季增 39.5%，年增 82.35%；毛利率 87%，季減 1 個百分點，年減 5 個百分點；營益率 19%，季增 18 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 6.8 億元，季增 1.06 倍，較去年同期轉盈，每股純益 2.09 元。