藥華藥新藥授權加拿大 里程碑金最高達1.1億美元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-02 11:51

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藥華藥 (6446-TW) 海外布局再下一城，與國外藥廠 FORUS 簽訂旗下血癌新藥 Ropeg 在加拿大的商業授權合約。藥華藥表示，里程碑金總金額最高可達 1.1 億美元 (約新台幣 34 億元)。

藥華藥說明，FORUS 按照時程進行 Ropeg 在加拿大的藥證申請與商業化銷售，將支付給藥華藥的里程碑金總金額最高有機會達到約 1.07 億美元，包含取得藥證的里程碑及所有銷售里程碑金，且 FORUS 今年內依約即應支付部分里程碑金。另外，依合約規定，FORUS 需另支付藥華藥雙位數百分比的銷售權利金。

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藥華藥指出，根據合約此次授權 Ropeg 給 FORUS 的適應症為 PV(真性紅血球增多症)，且據市場推估，加拿大約有 1.7 萬名 PV 患者，未來也可以拓展至骨髓增生性腫瘤 (MPN) 領域其他適應症。

藥華藥進一步指出， Ropeg 目前已獲全球約 40 個國家核准用於 PV，包括美國、日本、中國及歐盟等主要新藥市場，原則上可以既有數據在加拿大申請相同適應症藥證，不需再做相關臨床試驗。