微星等科技大廠聯手應對缺工潮 攜手GOLF學用接軌聯盟推動產學育才

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-07 10:40

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根據 104 人力銀行的數據，目前每個職缺平均僅能吸引 0.5 位應徵者，而這一趨勢預計將持續惡化，面對台灣嚴重的缺工危機，微星 (2377-TW) 等多家科技大廠正透過 GOLF 學用接軌聯盟積極推動產學合作，以應對人才短缺的挑戰。

GOLF 學用接軌聯盟由友達 (2409-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 等企業領軍，自 2017 年成立以來，已吸引超過 50 家企業和 50 所大學加入。聯盟新任理事長、新加坡商鈦坦科技總經理李境展表示，面對少子化與 AI 時代的雙重挑戰，聯盟致力於為學生描繪無限未來，同時為企業展現更寬廣的願景。

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為吸引新世代人才，聯盟企業正積極調整招募策略和雇主品牌經營，104 人力銀行整合招募服務處總經理吳麗雪指出，Z 世代（1997 至 2012 年出生）重視企業的 ESG 表現，企業需要建立符合新世代期望的核心員工價值主張。

聯盟近期組織企業會員參訪友達光電和 3M 台灣，深入了解這些標竿企業在 ESG、創新文化和 DEI（多元、平等和包容）方面的實踐，微星科技等近 20 家企業共 40 多位代表參與其中，汲取寶貴經驗。