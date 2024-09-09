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微星8月營收創今年新高 看好AI PC商機發酵為營運續添火

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-09 22:08

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微星8月營收創今年新高 看好AI PC商機助攻業績。(圖：shutterstock)

PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (9) 日公布 2024 年 8 月營收 164.2 億元，月增 3.5%，年減 2.7%，是今年以來新高；累計前 8 個月營收為 1,265.7 億元，年增 9.04%；微星表示，隨著 AI PC 發展成熟，看好後續商機發酵。

微星表示，今年主機板、顯示卡、筆電與顯示器等產品需求強勁，尤其是 AI PC，微星規格符合微軟要求「Copilot+ PC」，看好 AI PC 市場越來越成熟，商機發酵將為微星營運添動能。


法人表示，今年年底是輝達 (NVDA-US) 顯示卡改款，隨著《黑神話：悟空》等遊戲帶動，屆時預計帶動微星電競產品營收成長。

 

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微星AIPC顯示卡電競

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