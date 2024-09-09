微星8月營收創今年新高 看好AI PC商機發酵為營運續添火

PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (9) 日公布 2024 年 8 月營收 164.2 億元，月增 3.5%，年減 2.7%，是今年以來新高；累計前 8 個月營收為 1,265.7 億元，年增 9.04%；微星表示，隨著 AI PC 發展成熟，看好後續商機發酵。