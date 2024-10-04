〈智慧能源週〉微星推全系列充電樁產品 看好台灣市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-04 16:46

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PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (4) 日在國際智慧能源週展出全系列電動車充電解決方案，包括慢充、快充及行動充電裝置，微星表示，觀察到台灣地方對於充電樁的需求，相信電動車市場會隨著銷量擴大而成長。

微星本次展出的產品包括獲得 2024 台灣精品獎的 EV 系列智慧 AC 充電樁，該產品也是台灣首個獲得 MIT 台灣製造微笑標章的充電樁；此外，微星還展示了新款 80kW 直流快速充電樁，相比 180kW 版本更適合百貨商場等不需要極速充電的場域。

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對於台灣充電樁市場，微星表示，觀察到台灣消費者對家用充電設備需求強勁，特別是在社區和公寓等集合住宅區，在郊區和市郊地區對後裝式充電樁的需求也有所增加，而今年台灣 1-9 月電動車銷售量已超過去年全年，微星相信隨著銷量逐步提升，將帶動台灣電動車市場成長。

微星強調，雖然充電樁技術已趨於成熟，但產品細節設計、認證、用料品質以及軟體穩定性仍是關鍵競爭力，微星專注於產品開發，不涉足充電站運營，目標是提供全方位的充電設備選擇。