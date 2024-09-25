微星推出新一代Intel Xeon 6伺服器平台 瞄準AI與HPC高效能需求

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-25 10:14

‌



微星 (2377-TW) 日前發表搭載 Intel® Xeon® 6 處理器的最新伺服器平台，針對日益增長的 AI、高性能運算 (HPC) 及數據分析等計算密集型應用需求而設計，並採用性能核心 (P-cores) 架構，能為資料中心提供更高效能和更低總體擁有成本 (TCO) 的解決方案。

MSI 微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，隨著 AI 和 HPC 應用的蓬勃發展，資料中心面臨前所未有的性能需求，新推出的伺服器平台能夠在多樣化的工作負載中提供穩定且高效的性能，滿足現代企業對計算能力的迫切需求。

‌



新平台基於 OCP 資料中心模組化硬體系統（DC-MHS）架構，支援高達 128 個核心的 Intel Xeon 6 處理器，並具備卓越的記憶體頻寬和先進的 I/O 功能，MSI 推出了兩款專為高密度核心計算設計的伺服器型號：2U 2 節點的 CD270-S3071-X2 和 3U 2 節點的 CD370-S3071-X2，都採用氣冷散熱技術，可支援 TDP 高達 500W 的處理器，確保在高負載下的穩定性能。