微星全方位充電樁參展智慧能源週 瞄準電動車商機

微星此次展出的產品線涵蓋高功率直流快充、智慧交流充電樁及便攜式充電設備，其中，EV 系列充電樁不僅獲得 2024 台灣精品獎，還是台灣首個獲得 MIT 台灣製造微笑標章的充電樁產品，並通過 OCPP 1.6 國際認證。

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微星推出的 Hyper 180 Dual 直流快速充電樁，最高充電功率達 180kW，採用雙槍設計，可靈活調節功率分配。此外，公司還展示了適用於不同場景的 EV 系列和 Eco 系列智慧交流充電樁，以及便攜式的 EZgo 旅行充電樁。