微星全方位充電樁參展智慧能源週 瞄準電動車商機
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-01 09:55
PC 品牌微星 (2377-TW) 將於 10 月 2 日至 4 日參加台灣國際智慧能源週，展示全系列電動車充電解決方案，微星行銷副總經理程惠正表示，微星試圖解決充電基礎設施不足和安全管理等行業痛點，助力電動車產業發展。
微星此次展出的產品線涵蓋高功率直流快充、智慧交流充電樁及便攜式充電設備，其中，EV 系列充電樁不僅獲得 2024 台灣精品獎，還是台灣首個獲得 MIT 台灣製造微笑標章的充電樁產品，並通過 OCPP 1.6 國際認證。
微星推出的 Hyper 180 Dual 直流快速充電樁，最高充電功率達 180kW，採用雙槍設計，可靈活調節功率分配。此外，公司還展示了適用於不同場景的 EV 系列和 Eco 系列智慧交流充電樁，以及便攜式的 EZgo 旅行充電樁。
微星同時推出 eConnect 能源管理系統，為充電站營運商提供遠端監控、負載管理等功能，優化充電場域運營效率。
微星正積極拓展海外市場，並將參加同期在日本舉行的智慧電網展，展示最新能源技術和解決方案。
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