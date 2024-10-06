〈智慧能源週〉聚恆科技推出聚能網與液冷型儲能櫃 進軍表後微電網市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-06 16:50

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聚恆科技 (4582-TW) 於「2024 Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週」智慧儲能應用展區，推出全新 HHR 液冷儲能電池櫃與 EMS 能源管理系統「H-ELink 聚能網」，整合「創能」和「儲能」，為企業同時解決節能、減碳、不斷電、高電價的問題。

聚恆科技推出兩款儲能電池櫃，是台灣首款通過 CNS 62619 驗證並取得 VPC 證書，擁有三大優勢，一是安全性高，符合美國防火協會 NFPA 855 認證，採用氣溶膠消防系統，模組具備 IP 67 防護等級，機櫃具備 IP 55 防護等級。

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二是運行高效，液冷系統可將電芯溫差控制在 3°C 內，精準控溫。三是精巧靈活，一體化設計便於安裝與運輸，靈活配置系統擴充容易，可橫向並排安裝節省空間。結合「H-ELink 聚能網」能源管理系統，可依據企業用電紀錄與綠能發電量進行最佳化分配，有效節約電費成本，並為各項設備提供備用電源。

聚恆科技是國內太陽能系統 EPC 廠商，擁有超過 25 年的專業經驗，早前聚恆子公司聚恆動能甫推出 HiEV 品牌成功進軍充電樁市場，預計到 2026 年將設置 60 個站點。