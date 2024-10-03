〈智慧能源週〉元晶搶美國太陽能電池缺口商機 估明年電池外銷比重達5成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-03 13:57

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隨著美國政府致力太陽能產品自主化，當地模組廠如雨後春筍般冒出，不過電池方面，因補貼金額較少、資本支出密集度高，當地建廠意願較低，形成模組與電池間缺口，元晶 (6443-TW) 資深副總廖偉然今 (3) 日指出，目前已感受來自美國的訂單需求，預期明年電池出貨至海外的比重將拉升至 5 成。

副總江郅豪補充，目前元晶海外銷售的營收約莫 10%，主要來自美國當地需求，尤其美國自從推出 IRA 後，扶植本土製造商態度明確，目前當地模組產能高達 100GW，但電池產能僅有 50GW，因此中間仍存在 50GW 的缺口，目前中間缺口也多採用進口方式填補。

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江郅豪看好，美國政府正考慮對柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南四國太陽能製造課徵高關稅，若此條款成立，中間缺口將成為元晶與台廠可發揮的領域，尤其目前公司為台廠產能最大的業者，可望受惠最深。

元晶此次參與台灣國際智慧能源週，預計展出兩款新產品，包括量子系列、艾爾發系列產品，並發揮在地一哥優勢，提出保證支援備品換修的業界創新訴求。

元晶表示，今年新推出的量子系列模組，電池與模組全部在台灣元晶的產線製造。旗艦版針對鹽灘型環境設計，具備 40 年以上優異抗腐蝕能力。元晶產品的抗風效能，經過風洞測試更可高達 17 級陣風，就算據稱風力強大的「山陀兒」颱風侵臺，採用元晶的業主絕對可以高枕無憂。

艾爾發系列則是正面迎戰東南亞產品，由元晶把關採用最優質電池，最重要的模組製造仍由元晶自行在台灣操刀生產。可以解決綠電銷售 (CPPA) 模式的電廠業主，採購進口產品卻又擔心害怕品質與後續保固問題的最大痛點。