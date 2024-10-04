〈智慧能源週〉大亞第五度參加智慧能源周 綠能、儲能雙箭齊發邁向永續

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-04 19:15

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線纜廠大亞 (1609-TW) 今 (4) 日參與智慧能源周，也是大亞第五度參展。大亞持續布局綠電產業以及能源儲存，且皆有實績，大亞期望透過綠能與儲能開發應用，提供穩定能源，邁向永續。

大亞今年積極布局綠電產業，能源產生方面，目前已設有 74 座太陽能電廠，總裝置容量達 212MW，長期建置規劃為 500MW。而旗下志光能源七股漁電共生案場部分，一期工程 85MW 以掛表發電，短期目標為二期工程 35MW 併網，預計未來 20 年可以提供 33 億度電。

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大亞進一步提到，七股漁電共生案場除已成功通過中央與地方政府審核，建設初期也積極與當地地主、漁民及居民建立信任關係，進而獲得無形的「社會執照」。

能源儲存方面，志光能源光儲合一案場在今年 1 月正式掛表，並在 3 月進行商轉，建置容量為 23.3MW，為全國最大容量，年儲存量上看 3394 萬度，有助台電維持電網穩定。

此外，志光能源光儲合一案場也導入百萬瓦級大型儲能不斷電系統 (UPS) 及虛擬電廠 (VPP) 等技術。大亞說明， UPS 系統能持續供應電力、維持系統穩定，並可有效防止設備斷電造成的機器損壞和數據損失；而 VPP 系統則透過雲端技術整合分散各地的儲能案場，實現對儲能資源的高效監控、運維和管理，達成即時且有效率的分散式能源管理目標。