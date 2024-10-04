〈智慧能源週〉雲豹能源併購嘉義漁電案場 再進軍菲律賓

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-04 12:44

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能源供應商雲豹能源 (6869-TW) 今 (4) 日參與 Energy Taiwan，發言人張建偉表示，日前共斥資新台幣約 2.76 億元併購寰宇第一，取得 100MW 嘉義漁電共生案場，同時也積極佈局海外，目前菲律賓進度最快，且容量高達 500MW 至 1GW，將陸續貢獻營收。

張建偉指出，寰宇第一與美商 GSSG Solar Taiwan 1, LLC 皆是美商在台建立的公司，此次併購完成後，取得嘉義漁電共生案場，該案場將分兩期建置，預計 2026 年完工，屆時將陸續貢獻業績，目前在台灣開發與自己所持有的案場去年共 600MW，預期今年將成長至 1GW。

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雲豹能源也積極拓展海外市場，包括菲律賓、泰國、印尼、緬甸等，且由於在台綠電推廣經驗成功，也將模式複製至海外，並透過合資方式與當地業者合作，目前看菲律賓進度最快，案場容量 500MW 至 1GW，預計將兩年內會開發完成。